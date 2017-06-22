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Стали известны подробности представления ГПУ на Лозового

Четверг, 22 июня 2017, 09:49
Стали известны подробности представления ГПУ на Лозового

Прокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Андрея Лозового по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Согласно представлению, уголовное дело по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение должностным лицом от уплаты налогов и сборов, совершенное по сговору группой лиц, или если они привели к большому ущербу), открыли 20 июня 2017 года.

Досудебное расследование установило, что Лозовой с 1 января 2007 по 31 декабря 2015 года "умышленно уклонился от уплаты налогов и сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в крупных размерах".

В декларации о доходах за 2015 год он указал наличные средства в сумме 800 000 грн,
50 000 долларов США, 150 000 евро, а также право собственности на 24 позиции ценного движимого имущества, стоимость которого превышает 100 минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года. При этом стоимость такого имущества на дату вступления его в собственность неизвестна.

В то же время, согласно сведениям контролирующих органов, Лозовой с начала 2007 года до конца 2015 года получил 234 054,6 грн, из которых 158 400,9 грн – доходы в виде зарплаты, 71 451,2 грн – стипендия, 4 202,5 ​​грн – доход от операций по продаже недвижимого имущества в 2007 году.

Внеплановой проверкой установлено, что в соответствии с налоговой информации, с учетом данных доступных реестров, общая стоимость состояния, задекларированных Лозовым, составляет 8 856 702 грн (ценное имущество – 2 923 200 грн и 5 933 502 грн – деньгами).

По подсчетам следствия, "несоответствие стоимости задекларированного имущества Лозового его наличным активам и доходам, полученным из официальных источников, составляет 8 622 647 гривен" – то есть нардеп Радикальной партии умышленно не декларировал доходы, подлежащие налогообложению.
 
"Лозовой занизил сумму налогооблагаемого дохода на 8 622 647,4 грн, что привело к неуплате в бюджет налога на доходы физических лиц за определенный период в размере 1 717 221,4 грн и военного сбора в размере 129 339,71 грн", – заявляет ГПУ в представлении

По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1 846 561,1 грн, что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".

По данным ГПУ, вина Лозового в уклонении от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей "объективно и убедительно подтверждается доказательствами" – в частности, документами Государственной фискальной службы и заключением экспертов по результатам "судебно-экономической экспертизы" от 31 мая 2017 года.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииВерховная РадаГенпрокуратура
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