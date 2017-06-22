Бойовики вранці обстріляли Мар'їнку. Є поранені

Бойовики в четвер зранку обстріляли житлові квартали Мар'їнки, одна людина поранена.

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook прес-офіцер штабу АТО Антон Миронович.

" Сьогодні близько 11.00 години проросійські бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки. За попередньою інформацією, проросійські бандформування застосували 82-мм міномети, внаслідок чого одна місцева мешканка зазнала поранень", - повідомив він.

"Обставини та наслідки обстрілу з'ясовуються", - додав Миронович.