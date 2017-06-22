Луценко хоче для Розенблата 12 років тюрми – текст подання

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Четвер, 22 червня 2017, 12:19

Генпрокуратура буде просити у суді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна для народного депутата від БПП Борислава Розенблата як для особи, що вчинила особливо тяжкий корупційний злочин.

Про це йдеться у поданні ГПУ до Верховної Ради на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності, текст якого є в розпорядженні "Української правди".

Згідно з документом, Розенблат звинувачується в тому, що отримав хабар у розмірі 200 тисяч доларів від людини на прізвище Сивоконь К.С. для себе та ще трьох осіб "за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави".

ГПУ каже, що зібрала 31 доказ, який доводить цей злочин депутата.

"Зібрані щодо Розенблата Б.С. докази дають достатньо підстав підозрювати його у вчиненні особливо тяжкого кримінального злочину, за який законом передбачено позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - йдеться в поданні.

Серед найцікавіших доказів, що зібрало слідство, аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з іншими учасниками злочинної схеми щодо підписання законопроектів 5436 і 5437. Як відомо, ці законодавчі ініціативи пропонують внести зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, що ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Також доказом слугують декілька протоколі, які засвідчують отримання Розенблатом хабарів за пособництва різних людей.

Доповнюється…

Теми: Луценко Генпрокуратура Верховна Рада корупція
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