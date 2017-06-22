Обстріл Мар'їнки: Поліція не може задокументувати наслідки, бо "сіра зона"

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Четвер, 22 червня 2017, 13:08

Поліція не може задокументувати наслідки обстрілу житлового кварталу Мар'їнки, який здійснили бойовики вранці 22 червня: будинок, який зазнав руйнувань, перебуває у "сірій зоні" під прицілом ворога. 

Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

равоохоронці перебувають у лікарні, аби встановити обставини, за яких постраждала отримала поранення.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичнийакт" КК України.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, у Мар’їнці працює спостережна група української сторони СЦКК.

"Кілька боєприпасів влучили у житловий будинок в Садовому провулку. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю та поранено 43-річну жінку. Постраждалу доставлено до Курахівської лікарні з діагнозом "осколкові поранення правого передпліччя та лівого стегна". Лікарі констатують, що вона перебуває в стані середньої важкості. Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань будівель уточнюється", - зазначили у штабі.  

"Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, небажання дотримуватися режиму "тиші" та свідоме невиконання "Мінська", - йдеться у заяві.

Українська правда 

Теми: Донбас поліція
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