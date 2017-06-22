Бойовики вранці обстріляли Мар'їнку. Є поранені

Бойовики в четвер зранку обстріляли житлові квартали Мар'їнки, одна людина поранена.

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook прес-офіцер штабу АТО Антон Миронович.

" Сьогодні близько 11.00 години проросійські бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки. За попередньою інформацією, проросійські бандформування застосували 82-мм міномети, внаслідок чого одна місцева мешканка зазнала поранень", - повідомив він.

"Обставини та наслідки обстрілу з'ясовуються", - додав Миронович.

Як трохи згодом розповів "Українській правді" Миронович, за попередньою інформацією, по житловому кварталу були випущені дві міни. Одна з них влучила у житловий будинок на Садовому провулку.



Поранена - 40-річна жінка, вона доставлена в лікарню. За інформацією лікарів, вона має поранення правого передпліччя та лівого стегна. За інформацією медиків, її стан середньої важкості.

На місці працює СЦКК та місцева влада.

Оксана Коваленко, УП

