Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики вранці обстріляли Мар'їнку. Є поранені

Четвер, 22 червня 2017, 12:35

Бойовики в четвер зранку  обстріляли житлові квартали Мар'їнки, одна людина поранена.

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook прес-офіцер штабу АТО Антон Миронович.

" Сьогодні близько 11.00 години проросійські бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки. За попередньою інформацією, проросійські бандформування застосували 82-мм міномети, внаслідок чого одна місцева мешканка зазнала поранень", - повідомив він.

"Обставини та наслідки обстрілу з'ясовуються", - додав Миронович.

Як трохи згодом розповів "Українській правді" Миронович, за попередньою інформацією, по житловому кварталу були випущені дві міни. Одна з них влучила у житловий будинок на Садовому провулку.

Поранена - 40-річна жінка, вона доставлена в лікарню. За інформацією лікарів, вона має поранення правого передпліччя та лівого стегна. За інформацією медиків, її стан середньої важкості.

На місці працює СЦКК та місцева влада.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: