Депутати дозволили помічникам отримувати більшу зарплатню

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Четвер, 22 червня 2017, 13:22

Верховна рада зміна норму, через яку помічники нардепів недоотримували чверть зарплати.

За зміни до постанови "Про забезпечення діяльності народних депутатів України" проголосував 251 депутат у четвер.

У 2016 році посади помічників-консультантів віднесли до патронатних служб відповідно до закону "Про державну службу". З моменту набрання чинності цього закону (в кінці 2015 року) умови оплати праці держслужбовців та працівників патронатних служб апарату ВР змінювались двічі. Відтак, у них зросла зарплата. Проте зарплати помічників депутатів залишились незмінними

Так, у проекті пропонували змінити відповідну постанову від 1994 року, а саме виключити із пункту 4 розділу ІІІ слова "без врахування премії (25%)", оскільки зарплата нардепа відповідно до розпорядження голови ВР є фіксованою, тобто до неї не включається премія.

"Колеги, ніякої премії у нас давно уже немає, і ця норма постанови всього лише знімає з фонду оплати праці помічників-консультантів 25 відсотків без будь-яких на те підстав", - сказав перед голосуванням ініціатор проекту постанови, депутат від "Народного фронту" Павло Пинзеник перед голосуванням.

Олег Твердь, для УП

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