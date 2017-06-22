Порошенко не хоче оцінювати діяльність Саакашвілі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не має наміру давати будь-які оцінки діяльності Міхеіла Саакашвілі на посаді колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації.

Про це він сказав в Брюсселі в четвер відповідаючи на питання журналістів про те, чи має намір Україна проводити розслідування діяльності Саакашвілі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не збираюся з ким-небудь розслідувати діяльність українських громадян. Це перше. І друге - я не сприймаю ідею давати оцінку діяльності Саакашвілі в моїй країні, оскільки я його запросив допомогти мені впроваджувати реформи в Одеській області", - сказав він.

При цьому Порошенко додав, що кожен може побачити "результати діяльності" Саакашвілі на посаді керівника Одеської області.

Водночас Порошенко повідомив, що в липні поточного року відвідає з державним візитом Грузію.

"Я зараз вам розкрию інформацію, що перший державний візит до Грузії відбудеться в липні цього року", - сказав він.

Як відомо, 7 листопада 2016 року Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі подає у відставку.