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Порошенко не хочет оценивать деятельность Саакашвили

Четверг, 22 июня 2017, 17:35

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина не намерена проводить расследования в отношении бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Саакашвили.

Об этом он сказал в Брюсселе в четверг отвечая на вопрос журналистов о том, намерена ли Украина проводить расследование деятельности Саакашвили, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не собираюсь с кем-либо расследовать деятельность украинских граждан. Это первое. И второе – я не приемлю идею давать оценку деятельности Саакашвили в моей стране, поскольку я его пригласил помочь мне внедрять реформы в Одесской области", - сказал он.

При этом Порошенко добавил, что каждый может увидеть "результаты деятельности" Саакашвили на посту руководителя Одесской области.

В то же время Порошенко сообщил, что в июле текущего года посетит с государственным визитом Грузию.

"Я сейчас вам раскрою информацию, что первый государственный визит в Грузию состоится в июле этого года", - сказал он.

Как известно, 7 ноября 2016 Председатель Одесской областной государственной администрации Саакашвили подал в отставку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоСаакашвили
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