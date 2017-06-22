Порошенко обговорив з Меркель санкції проти Росії

Під час робочої поїздки до Брюсселя президент Петро Порошенко провів низку зустрічей з лідерами Євросоюзу, зокрема із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомив Петро Порошенко на брифінгу за підсумками участі у Саміті Європейської народної партії, повідомляє сайт президента.

Зазначається, що під час зустрічей він обговорив питання щодо продовження санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей.

"Була насичена програма сьогодні у Брюсселі. Саме сьогодні відбудеться засідання Ради Європейського Союзу, де будуть прийняті рішення щодо продовження санкцій проти Російської Федерації аж до повної імплементації Мінських угод, в тому числі і їх безпекового компоненту", - сказав Порошенко.

Вказується, що він обговорив ці питання президентом Європейської Ради, лідерами європейських держав - членів Європейської народної партії, зокрема канцлером Німеччини Ангелою Меркель, лідерами Іспанії, Хорватії та інших країн.

Порошенко зауважив, що традиційно рішення про санкції продовжуються на півроку і "це дає можливість Росії зробити дуже прості речі: вивести свої війська, звільнити українських заручників, співпрацювати з місією ОБСЄ і забрати свої гармати, танки, системи залпового вогню, якими росіяни вбивають українців".

Українська правда