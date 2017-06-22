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Порошенко обсудил с Меркель санкции против России

Четверг, 22 июня 2017, 18:39

Во время рабочей поездки в Брюссель президент Петр Порошенко провел ряд встреч с лидерами Евросоюза, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщил Петр Порошенко на брифинге по итогам участия в Саммите Европейской народной партии, сообщает сайт президента.

Отмечается, что во время встреч он обсудил вопрос о продлении санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей.

"Была насыщенная программа сегодня в Брюсселе. Именно сегодня состоится заседание Совета Европейского Союза, где будут приняты решения о продлении санкций против Российской Федерации до полной имплементации Минских соглашений, в том числе и их безопасности компонента", - сказал Порошенко.

Указывается, что он обсудил эти вопросы президентом Европейского Совета, лидерами европейских государств - членов Европейской народной партии, в частности канцлером Германии Ангелой Меркель, лидерами Испании, Хорватии и других стран.

Порошенко отметил, что традиционно решения о санкциях продолжаются на полгода и "это дает возможность России сделать очень простые вещи: вывести свои войска, освободить украинских заложников, сотрудничать с миссией ОБСЕ и забрать свои пушки, танки, системы залпового огня, которыми россияне убивают украинцев".

Украинская правда

Темы: МеркельПорошенкоРосcия
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