Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії

Лідери держав-членів ЄС на саміті у Брюсселі у четвер ввечері домовились продовжити економічні санкції проти Росії, запроваджені у зв’язку з агресією РФ, ще на півроку.

Про це у Twitter повідомив президент Європейської ради Дональд Туск.

"Погоджено. ЄС продовжить економічні санкції проти Росії через невиконання Мінської угоди", - написав Туск.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO