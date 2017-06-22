Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії

Лідери держав-членів ЄС на саміті у Брюсселі у четвер ввечері домовились продовжити економічні санкції проти Росії, запроваджені у зв’язку з агресією РФ, ще на півроку.

Про це у Twitter повідомив президент Європейської ради Дональд Туск.

"Погоджено. ЄС продовжить економічні санкції проти Росії через невиконання Мінської угоди", - написав Туск.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) June 22, 2017

Як відомо, в липні спливає термін дії найжорсткіших, секторальних санкцій, запроваджених Європейським союзом проти РФ.

Минулого року низка держав-членів ЄС наполягала, що санкції можуть продовжуватися лише за підсумками обговорення на рівні лідерів, в тому числі – після доповіді європейських учасників "Нормандського формату".

Європейська правда