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Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії

Четвер, 22 червня 2017, 21:56

Лідери держав-членів ЄС на саміті у Брюсселі у четвер ввечері домовились продовжити економічні санкції проти Росії, запроваджені у зв’язку з агресією РФ, ще на півроку.

Про це у Twitter повідомив президент Європейської ради Дональд Туск.

"Погоджено. ЄС продовжить економічні санкції проти Росії через невиконання Мінської угоди", - написав Туск.

Як відомо, в липні спливає термін дії найжорсткіших, секторальних санкцій, запроваджених Європейським союзом проти РФ.

Минулого року низка держав-членів ЄС наполягала, що санкції можуть продовжуватися лише за підсумками обговорення на рівні лідерів, в тому числі – після доповіді європейських учасників "Нормандського формату".

Європейська правда

Теми: ЄСсанкції
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