НАЗК проведе повну перевірку ще 20 декларацій

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П'ятниця, 23 червня 2017, 01:27

НАЗК проведе повну перевірку 20 декларацій чиновників.

Про це йдеться на сайті агентства.

"Національне агентство з питань запобігання корупції на черговому засіданні ухвалило рішення про проведення повної перевірки декларацій 20-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки. Серед осіб, декларації яких будуть перевірятись фігурують народні депутати, судді та представники прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Перевірка, провести яку доручено заступнику голови НАЗК Руслану Радецькому, триватиме 60 днів.

Відзначається, що перевірка буде розпочата 23 червня.

Раніше повідомлялося, що НАЗК проводить повну перевірку декларацій 49 чиновників, включаючи президента Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана.

Теми: НАЗК
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