НАПК проведет полную проверку еще 20 деклараций

НАПК проведет полную проверку 20 деклараций чиновников.

Об этом говорится на сайте агентства.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции на очередном заседании приняло решение о проведении полной проверки деклараций 20-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Среди лиц, декларации которых будут проверяться, фигурируют народные депутаты, судьи и представители прокуратуры", - говорится в сообщении.

Проверка, провести которую поручено зампредседателю НАПК Руслану Радецкому, продлится 60 дней.

Отмечается, что проверка будет начата 23 июня.

Ранее сообщалось, что НАПК проводит полную проверку деклараций 49 чиновников, включая президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана.