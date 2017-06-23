Заставу України за "Євробачення" арештували у Швейцарії

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П'ятниця, 23 червня 2017, 08:58

У Швейцарії наклали арешт на 15 мільйонів євро, внесених Україною як гарантію належного проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у 2017 році.

Як повідомляє канал UA: Перший, процедуру ініціювало Женевське управління примусового стягнення заборгованості.

"Для гарантування підготовки та проведення Євробачення-2017 в Україні Європейській мовній спілці було надано фінансову гарантію в сумі 15 мільйонів євро як гарантію належного проведення Євробачення. Міжнародний пісенний конкурс був успішно проведений в Україні, отже сума гарантії мала повернутись", – зазначається у повідомленні.

"Проте Європейська мовна спілка повідомила Національній суспільній телерадіокомпанії України, що Женевське управління примусового стягнення заборгованості ініціювало процедуру накладення арешту на суму цієї гарантії", – інформує канал.

При цьому у своєму офіційному листі до Європейської мовної спілки це управління не повідомило про підстави накладення арешту і не вказало ініціатора цієї процедури.

"Ми найняли юридичну фірму зі Швейцарії, оскільки потрібно з’ясувати всі обставини справи та визначити порядок застосування процедури накладення арешту відповідно до швейцарського законодавства", – зазначив Зураб Аласанія.

Теми: Євробачення гроші Швейцарія Європа
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