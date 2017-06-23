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Залог Украины за "Евровидение" арестовали в Швейцарии

Пятница, 23 июня 2017, 08:58
Залог Украины за Евровидение арестовали в Швейцарии

В Швейцарии наложили арест на 15 миллионов евро, внесенных Украиной  в качестве гарантии надлежащего проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году.

Как сообщает канал UA: Первый, процедуру инициировало Женевское управления принудительного взыскания задолженности.

"Для обеспечения подготовки и проведения Евровидения-2017 в Украине Европейскому вещательному союзу было предоставлено финансовую гарантию в сумме 15 миллионов евро в качестве гарантии надлежащего проведения Евровидения. Международный песенный конкурс был успешно проведен в Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться", – отмечается в сообщении.

"Однако Европейский вещательный союз сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины, что Женевское управления принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии", – информирует канал.

При этом в своем официальном письме к Европейскому вещательному союзу это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры.

"Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством", – отметил Зураб Аласания.

Как известно, 62-й конкурс "Евровидение" проходил в Киеве с 7 по 13 мая этого года, поскольку в прошлом году Джамала победила с песней "1944" о судьбе крымских татар.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвровидениеденьгиШвейцарияЕвропа
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