Залог Украины за "Евровидение" арестовали в Швейцарии

В Швейцарии наложили арест на 15 миллионов евро, внесенных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году.



Как сообщает канал UA: Первый, процедуру инициировало Женевское управления принудительного взыскания задолженности.



"Для обеспечения подготовки и проведения Евровидения-2017 в Украине Европейскому вещательному союзу было предоставлено финансовую гарантию в сумме 15 миллионов евро в качестве гарантии надлежащего проведения Евровидения. Международный песенный конкурс был успешно проведен в Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться", – отмечается в сообщении.



"Однако Европейский вещательный союз сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины, что Женевское управления принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии", – информирует канал.



При этом в своем официальном письме к Европейскому вещательному союзу это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры.



"Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством", – отметил Зураб Аласания.

Как известно, 62-й конкурс "Евровидение" проходил в Киеве с 7 по 13 мая этого года, поскольку в прошлом году Джамала победила с песней "1944" о судьбе крымских татар.