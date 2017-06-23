В центрі Києва вибухом пошкоджено машину

У центрі Києва на вулиці Тургенівській в районі будинку №82 стався вибух.

За попередньою інформацією очевидців, вибух стався біля машина Toyota Land Cruiser.

Сама машина отримала незначні пошкодження з передньої частини. За інформацією очевидців, водій живий.

На місці працюють експерти з собаками. Опитують очевидців.

Вибух стався на розі вулиць Тургенівської і Полтавської Ніка Воронова

Машина, та фасади будівель зазнали пошкоджень Ніка Воронова

Як уточнив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало, вибух стався на перехресті вулиць Тургенівської та Полтавської.

"Постраждав підприємець 70 року народження. Вибух стався, коли він сів в автомобіль. Наразі лікарі надають йому медичну допомогу на місці. За попередньою інформацією, його життю нічого не загрожує", - зазначив Тракало.

"Внаслідок вибуху в автомобілі пошкоджена передня частина, припарковані поруч машини та фасади будівель", - додав він.

Павло ЯвОрський

"Наразі на місці працюють вибухотехніки". – зазначив Тракало.

Павло Яворський

Оксана Коваленко, УП