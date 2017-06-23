В центрі Києва вибухом пошкоджено машину
У центрі Києва на вулиці Тургенівській в районі будинку №82 стався вибух.
За попередньою інформацією очевидців, вибух стався біля машина Toyota Land Cruiser.
Сама машина отримала незначні пошкодження передньої частини. За інформацією очевидців, водій живий.
На місці працюють експерти з собаками. Опитують очевидців.
Як уточнив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало, вибух стався на перехресті вулиць Тургенівської та Полтавської.
"Постраждав підприємець 70 року народження. Вибух стався, коли він сів в автомобіль. Наразі лікарі надають йому медичну допомогу на місці. За попередньою інформацією, його життю нічого не загрожує", - зазначив Тракало.
"Внаслідок вибуху в автомобілі пошкоджена передня частина, припарковані поруч машини та фасади будівель", - додав він.
"Наразі на місці працюють вибухотехніки". – зазначив Тракало.
Оксана Коваленко, УП