Поліція затримала зловмисника, який грабував авто Южаніної

225 переглядів
П'ятниця, 23 червня 2017, 21:37

Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався пограбувати автомобіль нардепа БПП Ніни Южаніної.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За його словами, кілька годин тому біля одного із супермаркетів у Києво-Святошинському районі правоохоронці помітили автомобіль, який під’їхав на стоянку, заблокувавши рух іншого.

Згодом з’ясувалося, що заблокована автівка належить нардепу Ніні Южаніній.

"З автомобіля, який під’їхав, вийшов чоловік кавказької національності, підійшов до заблокованого авто і кілька разів вдарив по склу, намагаючись проникнути до салону і викрасти сумку. Співробітники управління карного розшуку поліції Київської області, які перебували у засідці неподалік, помітили грабіжника і затримали його на гарячому", - повідомив Тракало.

За попередньою інформацією, Южаніна перебувала у салоні автомобіля у той час, як його намагалися пограбувати.

Наразі зловмисника затримали у порядку статті 208 ст КПК.

Його перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів.

Українська правда

Теми: поліція БПП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліція пильнувала Гужву майже три місяці 23 червня 2017, 10:42
Гужву затримали і відвезли в главк МВС 23 червня 2017, 05:22
Обстріл Мар'їнки: Поліція не може задокументувати наслідки, бо "сіра зона" 22 червня 2017, 13:08
powered by lun.ua
Головні новини
ГПУ оприлюднила відео передачі грошей у справі Гужви
Вдома у Гужви відбувається обшук. Підозру вже вручили
Мінфін подав апеляцію на рішення Лондонського суду по "боргу Януковича"
ГПУ опублікувала відео, на якому Гужва домовляється про гроші
Усі новини
Інтерв'ю

Костянтин фон Еггерт: У Росії не розуміють, коли людьми керує віра, а не гроші або загрози

Психіатрія

Чи настане кінець каральної психіатрії в Україні