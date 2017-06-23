Поліція затримала зловмисника, який грабував авто Южаніної

Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався пограбувати автомобіль нардепа БПП Ніни Южаніної.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За його словами, кілька годин тому біля одного із супермаркетів у Києво-Святошинському районі правоохоронці помітили автомобіль, який під’їхав на стоянку, заблокувавши рух іншого.

Згодом з’ясувалося, що заблокована автівка належить нардепу Ніні Южаніній.

"З автомобіля, який під’їхав, вийшов чоловік кавказької національності, підійшов до заблокованого авто і кілька разів вдарив по склу, намагаючись проникнути до салону і викрасти сумку. Співробітники управління карного розшуку поліції Київської області, які перебували у засідці неподалік, помітили грабіжника і затримали його на гарячому", - повідомив Тракало.

За попередньою інформацією, Южаніна перебувала у салоні автомобіля у той час, як його намагалися пограбувати.

Наразі зловмисника затримали у порядку статті 208 ст КПК.

Його перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів.

Українська правда