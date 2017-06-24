Суд у суботу обере запобіжний захід для затриманого Гужви
Шевченківський районний суд Києва розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу для затриманого головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви.
Про це повідомив адвокат Гужви Андрій Смирнов, пишуть "Українські новини".
"Суд о 13:00",- повідомив він. Інших деталей Смирнов не повідомив.
Як відомо, головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника затримали за статтею про вимагання.
Гужві вручили підозру за ч. 3 ст 189 КК України.
Сторона звинувачення має намір вимагати для Гужви запобіжний захід у вигляді арешту.
23 червня Генпрокуратура показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.
Більше про справу Гужви читайте у матеріалі "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви".
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