Суд у суботу обере запобіжний захід для затриманого Гужви

Шевченківський районний суд Києва розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу для затриманого головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви.

Про це повідомив адвокат Гужви Андрій Смирнов, пишуть "Українські новини".

"Суд о 13:00",- повідомив він. Інших деталей Смирнов не повідомив.

Як відомо, головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника затримали за статтею про вимагання.

Гужві вручили підозру за ч. 3 ст 189 КК України.

Сторона звинувачення має намір вимагати для Гужви запобіжний захід у вигляді арешту.

23 червня Генпрокуратура показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.

Більше про справу Гужви читайте у матеріалі "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви".