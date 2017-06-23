ГПУ опублікувала відео, на якому Гужва домовляється про гроші

Генпрокуратура показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання редактором інтернет-видання "Страна.UA" Ігорем Гужвою грошей.

Відео від 16 травня 2017 року показали у середу під час брифінгу генпрокурора Луценка.

На одному з них людина, схожа на Гужву, пропонує за "тридцять" забрати три матеріали, які стосуються нардепів від РП Дмитра Лінька, Олексія Ленського, Олега Ляшка.

Далі співрозмовник питає: "Вони кажуть, а скільки буде коштувати, за те щоб помовчати про нас взагалі?".

"Це серйозне питання", - каже Гужва.

Далі співрозмовник каже, що відповів їм "сто до кінця року".

"Такими категоріями ніхто не міряє. Тут не знаєш, що через місяць буде", - говорить Гужва.

Також Гужва розповідає, що у нього є готові неопубліковані матеріали на цих людей.

Пізніше на відео він каже, що готовий зняти "два матеріали за тридцять" і "помовчати за тридцять п'ять в місяць".

"Кажемо тридцять п'ять, а там як піде", - сказав Гужва.

Представляючи це відео, Луценко сказав, що цей співрозмовник отримає пізніше мічені гроші і занесе Гужві. Він також пообіцяв оприлюднити відео отримання суми вимагання і занесення грошей до Гужви.

Водночас, Луценко заявив, що не читав матеріали "Страна.ua", які компрометують нардепа Дмитра Лінька, і не має наміру давати їм оцінку.

"Я не читав матеріалів, які збиралися розміщати не розміщати. Більш того, у кожного політика своє ставлення до розголошення його особистого та публічного ж життя. Дехто звикає, як я. І до правди, і до неправди. А дехто до цього ставиться надто болісно", - сказав він.

"В даному випадку я не збираюся оцінювати так званий "компромат", який мали розмістити на нардепа. Я просто вважаю, що журналіст, який бере гроші за непоширення інформації, вчиняє передбачений законом злочин. Це не хабар, але це називається вимагання", - додав Луценко.

Як відомо, слідчі київської поліції затримали за статтею про вимагання головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника.

Українська правда