Посередника Гужви взяли під цілодобовий домашній арешт

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Субота, 24 червня 2017, 14:08

Шевченківський райсуд м.Києва обрав затриманому разом з керівником інтернет-видання "Страна.ua" Ігорем Гужвою посереднику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

Про це 24 червня після судового засідання повідомила речниця прокуратури м.Києва Надія Максимець. 

брано запобіжний захід у вигляді 2 місяців цілодобового домашнього арешту на території м.Харків", - повідомила вона. 

Прізвище та ім'я затриманого не розголошується. 

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу для Гужви має розпочатися найближчим часом.  Прокуратура проситиме для нього утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 3 млн. гривень.

Як відомо, раніше Максимець повідомила, що затриманий у "справі Гужви" посередник пішов на співпрацю зі слідством і дає викривальні покази щодо обставин кримінального провадження.

"Ознайомившись з текстом підозри та частково ознайомившися з доказами, які були оприлюднені, затриманий пішов на співпрацю зі слідством та  надає викривальні покази щодо обставин кримінального провадження", - повідомила Максимець.

Головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника затримали за статтею про вимагання

Гужві вручили підозру за ч. 3 ст 189 КК України.

Сторона звинувачення має намір вимагати для Гужви запобіжний захід у вигляді арешту.

23 червня Генпрокуратура показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.

Більше про справу Гужви читайте у матеріалі "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви". 

Українська правда 

Теми: ЗМІ хабар суд прокуратура
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