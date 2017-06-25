У Попасній відкрили патрульну базу ОБСЄ

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Неділя, 25 червня 2017, 01:41

У суботу, 24 червня, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відкрила нову передову патрульну базу для розміщення групи спостерігачів в Попасній Луганської області.

Про це повідомляє ОБСЄ на сторінці в Facebook.

"Нова ППБ дозволить розширити присутність Місії в одному з районів, де відбувається більшість випадків вогняної активності в Луганській області, а також більш оперативно реагувати на повідомлення про інциденти", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 8 співробітників місії будуть цілодобово знаходитися на новій базі. Ротація спостерігачів здійснюватиметься кожні 5 днів.

Шість патрульних баз ОБСЄ вже працюють в підконтрольних українському уряду районах: у Волновасі, Покровському, Світлодарську, Новоайдарі, Станиці Луганській і Щасті (дві останні були тимчасово переміщені).

Крім того, три бази працюють на окупованих територіях: в Кадіївці, Горлівці та Дебальцевому.

Теми: ОБСЄ Луганська область
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