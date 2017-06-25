У Китаї після зсуву 118 людей зникли безвісти

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Неділя, 25 червня 2017, 06:56

Щонайменше, 118 людей зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту на село Сіньмо на південному заході Китаю.

Про це повідомляє AFP.

На даний момент рятувальники витягли з-під завалів 15 тіл. Поки тільки трьох людей вдалося виявити живими - пару і їхню одномісячну дитину.

Відзначається, що шанси знайти під завалами живих людей невеликі.

Завали розбирають близько 3000 рятувальників. Пошукова операція триває.

Зсув викликали сильні дощі, які йшли останні кілька днів.

Зсув зійшов на село Сіньмо 24 червня близько 6 ранку за місцевим часом. Через приблизно три години в цьому районі зійшов другий зсув.

Теми: Китай
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