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В Китае после схода оползня 118 человек пропали без вести

Воскресенье, 25 июня 2017, 06:56

По меньшей мере, 118 человек пропали без вести в результате схода оползня на деревню Синьмо на юго-западе Китая.

Об этом сообщает AFP.

На данный момент спасатели извлекли из-под завалов 15 тел. Пока только троих человек удалось обнаружить живыми – пару и их одномесячного ребенка.

Отмечается, что шансы найти под завалами живых людей невелики.

Завалы разбирают около 3000 спасателей. Поисковая операция продолжается.

Оползень вызвали сильные дожди, которые шли последние несколько дней.

Оползень сошел на деревню Синьмо 24 июня около 6 утра по местному времени. Спустя примерно три часа в этом районе сошел второй оползень.

Темы: Китай
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