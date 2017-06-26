У суді по Насірову почалася таємна частина
Солом'янський райсуд Києва продовжив судове засідання, де розглядають клопотання про продовження терміну запобіжного заходу тимчасово відстороненому голові ДФС Роману Насірову, в закритому режимі.
Про це повідомляє кореспондент УП із зали суду в понеділок.
"Шановні представники преси, просимо залишити судову залу. Зараз ми переходимо до закритої частини засідання, на якому виступатимуть представники захисту", - зазначив суддя Тарас Оксюта.
Перед цим адвокати Насірова знайшли в клопотанні помилку. Прокурори вказали в клопотанні повне ім'я Насіров Роман Миколайович. Натомість, по-батькові відстороненого голови ДФС – Михайлович.
Через це захист просив суд відмовити у задоволенні продовження запобіжного заходу для Насірова.
Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Роману Насірову запобіжний західу вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.
Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
Роман Кравець, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.