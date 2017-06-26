У суді по Насірову почалася таємна частина

Солом'янський райсуд Києва продовжив судове засідання, де розглядають клопотання про продовження терміну запобіжного заходу тимчасово відстороненому голові ДФС Роману Насірову, в закритому режимі.

Про це повідомляє кореспондент УП із зали суду в понеділок.

"Шановні представники преси, просимо залишити судову залу. Зараз ми переходимо до закритої частини засідання, на якому виступатимуть представники захисту", - зазначив суддя Тарас Оксюта.

Перед цим адвокати Насірова знайшли в клопотанні помилку. Прокурори вказали в клопотанні повне ім'я Насіров Роман Миколайович. Натомість, по-батькові відстороненого голови ДФС – Михайлович.

Через це захист просив суд відмовити у задоволенні продовження запобіжного заходу для Насірова.

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Роману Насірову запобіжний західу вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Роман Кравець, УП