В суде по Насирову началась тайная часть

Соломенский райсуд Киева продолжил судебное заседание, где рассматривается ходатайство о продлении срока меры пресечения временно отстраненному голове ДФС Роману Насиров, в закрытом режиме.



Об этом сообщает корреспондент УП из зала суда в понедельник.



"Уважаемые представители прессы, просим оставить судебный зал. Сейчас мы переходим к закрытой части заседания, на котором выступят представители защиты", - отметил судья Тарас Оксюта.



Перед этим адвокаты Насирова нашли в ходатайстве ошибку. Прокуроры указали в ходатайстве полное имя Насиров Роман Николаевич. Но отчество отстраненного председателя ДФС – Михайлович.



Поэтому защита просила суд отказать в удовлетворении продлении меры пресечения для Насирова.



Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Роману Насирову мера пресечения виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.



Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Роман Кравец, УП