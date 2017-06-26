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В суде по Насирову началась тайная часть

Понедельник, 26 июня 2017, 15:40

Соломенский райсуд Киева продолжил судебное заседание, где рассматривается ходатайство о продлении срока меры пресечения временно отстраненному голове ДФС Роману Насиров, в закрытом режиме.

Об этом сообщает корреспондент УП из зала суда в понедельник.

"Уважаемые представители прессы, просим оставить судебный зал. Сейчас мы переходим к закрытой части заседания, на котором выступят представители защиты", - отметил судья Тарас Оксюта.

Перед этим адвокаты Насирова нашли в ходатайстве ошибку. Прокуроры указали в ходатайстве полное имя Насиров Роман Николаевич. Но отчество отстраненного председателя ДФС – Михайлович.

Поэтому защита просила суд отказать в удовлетворении продлении меры пресечения для Насирова.

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Роману Насирову мера пресечения виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Роман Кравец, УП

Темы: Насировсуд
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