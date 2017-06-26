Вівторок буде з дощами та бурями в Україні

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Понеділок, 26 червня 2017, 16:09

У вівторок, 27 червня, в Україні буде переважно дощова погода за температури повітря від 23 до 33 градусів тепла.

Без опадів синоптики Українського гідрометцентру прогнозують лише на Волині та у Рівненській області.

Найспекотніше буде у Запорізькій та решті східних областей, на півдні та Закарпатті.

Погода 27 червня
Погода 27 червня

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях – грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

У ніч на вівторок у Чернігівській, Київській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози, вдень – у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Прогноз для Києва
Прогноз для Києва

Крім того, у карпатському регіоні зберігається ймовірність формування значного місцевого та схилового стоку, в гірських районах – загроза формування селевих потоків.

Теми: погода
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