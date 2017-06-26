Вівторок буде з дощами та бурями в Україні
У вівторок, 27 червня, в Україні буде переважно дощова погода за температури повітря від 23 до 33 градусів тепла.
Без опадів синоптики Українського гідрометцентру прогнозують лише на Волині та у Рівненській області.
Найспекотніше буде у Запорізькій та решті східних областей, на півдні та Закарпатті.
У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях – грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
У ніч на вівторок у Чернігівській, Київській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози, вдень – у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Крім того, у карпатському регіоні зберігається ймовірність формування значного місцевого та схилового стоку, в гірських районах – загроза формування селевих потоків.
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