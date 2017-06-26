Попри внесення застави, Гужву у понеділок відпустити не можуть

Захист головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви заявляє, що службовці Державної судової адміністрації не встигли підписати довідку про перерахування за нього застави 544 тис. гривень через завершення робочого дня.

Про це "Українським новинам" повідомив адвокат Гужви Юрій Іващенко.

"Гроші надійшли, але ми не можемо підписати довідку - у нас робочий день закінчився", - процитував чиновників Іващенко.

У зв'язку з цим Гужві доведеться провести ще одну ніч у СІЗО.

Як відомо, у понеділок заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Світлана Крюкова внесла заставу за Гужву.