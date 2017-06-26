Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За Гужву внесли заставу

Понеділок, 26 червня 2017, 12:01
За Гужву внесли заставу

За підозрюваного у вимаганні головреда "Страна.ua" Ігоря Гужву внесли 544 тисячі гривень застави, це зробила його заступниця Світлана Крюкова.

Про це адвокат Гужви Олена Лукаш повідомила в понеділок у Facebook.

"Застава за Ігоря Гужву внесена Світланою Крюковою. Самого Ігоря вивезли до Лук'янівського СІЗО", - написала вона.

Лукаш показала документ, який засвідчує, що гроші були внесені на рахунок держказначейства в банку заступником головного редактора Світланою Крюковою.

 

На facebook-сторінці кореспондента "Страни" Валерії Івашкіної повідомляється, що гроші вже в понеділок будуть переведені на рахунок суду і до вечора головного редактора мають звільнити.

Раніше на прес-конференції Крюкова жалілася, що у проекту "Страна.ua" мало грошей, адже це "маленький стартап з невеличкими зарплатами", який працює у збиток.

Як повідомлялося, у суботу Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тисяч гривень.

Лукаш зявила, що заставу за її підзахисного внесуть 26 червня.

ГПУ підозрює, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ГужваЗМІарешткримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Гужва
Зеленський ввів у дію санкції проти Шарія й Гужви
Суд скасував міжнародний розшук головреда "Страни" Гужви – ГПУ
Суд не став заочно брати під варту Гужву, який живе у Відні
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: