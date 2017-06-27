Через зливу міст в Кам'янець-Подільському перетворився на водоспад

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Вівторок, 27 червня 2017, 06:46

У місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області після зливи 26 червня Новопланівський міст став схожий на водоспад.

Мер міста Михайло Сімашкевич повідомив, що в результаті граду і потужного вітру були зламані десятки дерев, зруйновані електромережі, зірвані дахи будинків.

Місцеві жителі в соцмережах писали, що деякі стічні каналізації не працювали, в результаті чого вулиці перетворилися на річки.

Теми: погода
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