Через зливу міст в Кам'янець-Подільському перетворився на водоспад

У місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області після зливи 26 червня Новопланівський міст став схожий на водоспад.

Мер міста Михайло Сімашкевич повідомив, що в результаті граду і потужного вітру були зламані десятки дерев, зруйновані електромережі, зірвані дахи будинків.

Місцеві жителі в соцмережах писали, що деякі стічні каналізації не працювали, в результаті чого вулиці перетворилися на річки.