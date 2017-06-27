Прокуратура завершила розслідування вбивства Бузини

Київська прокуратура завершила розслідування про вбивство публіциста Олеся Бузини, а підозрюваним вручили матеріали кримінального провадження.

Про це "Українській правді" повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"Зараз триває процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження сторонами. Сьогодні зранку Андрію Медведьку та Денису Поліщуку, а також їхнім адвокатам, вручені повідомлення про завершення досудового розслідування і надано доступ до ознайомлення з ними. Після ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде передано до суду", - зазначила Максимець.

У повідомленні на сайті прокуратури зазначено, що в ході розслідування провели експертизи генетичної ідентифікації. А також до справи долучили відповіді на запити про надання міжнародної правової допомоги, що надійшли зі США та Італії.

"Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України", - йдеться у повідомленні.

За словами Максимець, підозрюваним загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Прокуратура планує направляти справу до Шевченківського районного суду Києва.

Водночас адвокат підозрюваних Сергій Войченко на своїй сторінці в Facebook висловився про упередженість слідства.

"Невиконані сотні клопотань сторони захисту, не виконані десятки рішень судів отриманих стороною захисту, не розслідувано побиття Медведька під час затримання, не розслідувано побиття Медведька і Поліщука під час незаконної спроби відібрання іх біологічних зразків", - написав адвокат.

У свою чергу Максимець стверджує, що відбір біологічних зразків проводився законно:

"На закиди адвокатів щодо відбору біологічних зразків, можу додати, що процедура відбору зразків відбулася за присутності адвокатів підозрюваних із дотриманням вимог КПК України та забезпеченням прав і свобод підозрюваних.

Вона також зазначила, що генетичні матеріали відбирали у присутності понятих та за допомогою відеофіксації.

"Тож, з урахуванням всіх даних, які отримали в ході досудового розслідування, кваліфікація діям підозрюваних залишається: вчинення вбивства за попередньою змовою. Також їм додатково інкриміновано незаконне зберігання і застосування зброї", - підсумувала Максимець.

Олег Твердь для УП