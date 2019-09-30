Фігуранта справи Бузини обрали у Раду громадського контролю НАБУ

До Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України увійшов Андрій Медведько, якого правоохоронці підозрюють у вбивстві публіциста Олеся Бузини.

Джерело: сайт НАБУ

Деталі: 23 вересня 2019 року відбулося рейтингове Інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України замість тих, повноваження яких достроково припинені.

За результатами голосування, до складу РГК увійшли Іван Ясинський від ГО "Демократична сокира орди") та Андрій Медведько який представляє ГО "Спілка ветеранів війни з Росією".

В НАБУ зазначили, що для проведення Інтернет-голосування агентство використало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дозволило користувачам слідкувати за процесом голосування в режимі реального часу.

"Протокол голосування, що містив закодовані дані щодо дій кожного користувача, був доступний публічно впродовж усього часу волевиявлення. А одразу по його завершенні, частину даних стосовно кожного користувача розкодували, що дозволило всім кандидатам визначити та проаналізувати статистичні результати голосування ще до моменту їх офіційного оприлюднення", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що незалежний спостерігач ГО "Електронна демократія", який здійснював моніторинг за процесом впродовж усього часу Інтернет-голосування, фактів, які б свідчили про фальсифікацію, не виявив.

Відповідно до Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання – забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ. У серпні 2019 року двох з п'ятнадцяти членів було виключено зі складу Ради.

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