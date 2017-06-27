У приймальні Розенблата в дивані знайшли невідомий пристрій

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Вівторок, 27 червня 2017, 16:25

У приймальні народного депутата від БПП Борислава Розенблата в Житомирі виявили невідомий пристрій.

Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".

У поліції не виключають, що це може бути пристрій для прослуховування.

Під час огляду приймальні, правоохоронці виявили пластикову коробку, яка лежала за обшивкою дивана у кабінеті депутата.

"Даний пристрій вилучено… 100% стверджувати, що це було, можна буде тільки після проведення технічної експертизи, яка дасть змогу ідентифікувати, що це таке", – сказав начальник відділу ГУ НП в Житомирській області Михайло Сорока.

Пристрій відправили на експертизу.

Як відомо, антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.

Більше про справу Розенблата читайте у матеріалі: Нещасливий гурме. Київські ресторани у справі Розенблата

Теми: Верховна Рада прослуховування
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