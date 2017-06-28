Під АП сутички поліції з вкладниками "Михайлівського"

У центрі Києва під Адміністрацією президента сталися сутички між поліцією і вкладниками банку "Михайлівський", які проводять акцію протесту.

Як повідомляє "Громадське", в суботу протестувати під АП вийшли близько сотні вкладників банку.

На місці присутні 4 кордони поліції. Вкладники намагалися прорватися до АП, однак правоохоронці перекрили їм шлях. Внаслідок цього між поліцією та протестувальниками сталися сутички.

В урядовому кварталі сталися сутички між правоохоронцями та вкладниками банку «Михайлівський» pic.twitter.com/CPSuTKnqOW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) June 28, 2017

За словами вкладників, поліція затримала Олександра Горбачова, керівника групи вкладників "Михайлівського" з Кам'янського.

На місце події прибули три машини швидкої допомоги.