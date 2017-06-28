Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ до 31 січня 2018 року

Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 січня 2018 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

Зазначається, що це рішення було ухвалено після того, як канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон поінформували лідерів ЄС у про стан виконання Мінських угод під час саміту минулого тижня.

"Це дозволило продовжити санкції на наступні шість місяців", - йдеться у повідомленні.

Рішення було ухвалене одноголосно за письмовою процедурою.

Обмежувальні заходи були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року. Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

Європейська правда