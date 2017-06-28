Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ до 31 січня 2018 року

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Середа, 28 червня 2017, 14:22

Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 січня 2018 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

Зазначається, що це рішення було ухвалено після того, як канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон поінформували лідерів ЄС у про стан виконання Мінських угод під час саміту минулого тижня.

"Це дозволило продовжити санкції на наступні шість місяців", - йдеться у повідомленні.

Рішення було ухвалене одноголосно за письмовою процедурою.

Обмежувальні заходи були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року. Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

Європейська правда

Теми: санкції Росія ЄС
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