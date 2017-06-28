Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ до 31 січня 2018 року

Середа, 28 червня 2017, 14:22

Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 січня 2018 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

Зазначається, що це рішення було ухвалено після того, як канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон поінформували лідерів ЄС у про стан виконання Мінських угод під час саміту минулого тижня.

"Це дозволило продовжити санкції на наступні шість місяців", - йдеться у повідомленні.

Рішення було ухвалене одноголосно за письмовою процедурою.

Обмежувальні заходи були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року. Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

Європейська правда

Теми: санкціїРосіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
санкції
Нафтопромислова корпорація SLB повністю припиняє поставки в Росію
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Вучич пояснив відмову від санкцій проти РФ "моральною позицією"
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: