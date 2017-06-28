Порошенко нагородив медика з СММ ОБСЄ та активіста, які загинули на Донбасі

Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення посмертно державними нагородами парамедика, громадянина США, який працював у місії ОБСЄ Джозефа Стоуна та громадського активіста, воротаря краматорської молодіжної команди "Авангард" Степана Чубенка.

Про це 28 червня повідомили у прес-службі глави держави.



Джозеф Стоун нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, Степан Чубенко - орденом "За мужність" III ступеня.



"Стоун працював у СММ ОБСЄ, загинув 23 квітня 2017 під час виконання своїх службових обов'язків у складі патруля спостереження: автомобіль СММ, в якому разом зі Стоуном перебували ще двоє працівників місії, підірвався на фугасі, закладеному терористами поблизу с. Пришиб Луганської області", - йдеться у повідомленні.



"16-річний воротар футбольного клубу "Авангард" Степан Чубенко - народний герой України, якого катували і розстріляли бойовики "ДНР" за проукраїнську позицію. Чубенко зняв з міського майдану прапор так званої "ДНР". У червні 2014 р. Степана затримали бойовики батальйону "Керч" за жовто-блакитну стрічку на заплічнику. Хлопця відвезли до Горбачево-Михайлівки, де після катувань розстріляли", - зазначено у повідомленні АП.





