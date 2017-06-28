Україна підписала угоду про приєднання до енергосистеми Європи

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Середа, 28 червня 2017, 19:20

Компанія "Укренерго" підписала угоду про приєднання України до енергетичної системи Європи.

Про це повідомив глава компанії Всеволод Ковальчук на своїй сторінці в Facebook.

"Угода про умови приєднання сьогодні підписана у Брюсселі під час Генеральної Асамблеї об'єднання операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E", - повідомив він.

За словами Ковальчука, вперше Україна подала заявку на приєднання до енергетичної системи Європи ще 2006 року.

Він зазначив, що попереду кілька років спільної роботи уряду, НКРЕКП, Міненерговугілля, Укренерго та енергогенеруючих компаній. Проект Дорожньої карти вже розроблено, всі вимоги до модернізації української енергосистеми містяться в угоді.

"Приєднання разом зі впровадженням нового закону про ринок електроенергії дозволить об'єднати ринки з сусідніми країнами, дасть справжню конкуренцію, поборе монополії", - заявив глава "Укренерго".

Українська правда

Теми: енергетика
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