ЄС підтвердив домовленість про нові торговельні преференції для України

Країни-члени Європейського союзу офіційно затвердили домовленість з Європарламентом про обсяги нових торговельних преференцій для українських виробників.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Ради ЄС.

Рішення ухвалене на зустрічі послів країн-членів в середу 28 червня.

"Ці заходи (запровадження нових преференцій) є жестом політичної та економічної підтримки України. Зважаючи на складну ситуацію, в якій Україна стикається зараз, ми сподіваємось швидко приступити до виконання нових норм", - йдеться в заяві Крістіана Кардони, міністра економіки Мальти, яка головує в Раді ЄС до кінця червня.

Нові торговельні преференції доповнять ті, що діють від 2016 року. У відповідності до рішення, мають бути скасовані мита або встановлені безмитні квоти на низку товарних позицій.

Преференції будуть запроваджені на трирічний період. Додаткові безмитні квоти на сільгосппродукцію встановлені в таких обсягах:

Натуральний мед - 2500 тонн

Оброблені помідори - 3000 тонн

Виноградний сік - 500 тонн

Овес - 4000 тонн

Пшениця - 65 000 тонн

Кукурудза - 625 000 тонн

Ячмінь - 325 000 тонн

Злакові крупи та гранули - 7800 тонн

Крім того, передбачене повне зняття імпортних мит на декілька промислових товарів, зокрема на добрива, барвники, пігменти та інші фарбувальні речовини, взуття, мідь, алюміній, а також телевізійне та звукозаписувальне обладнання.

Перелік та обсяги преференцій узгоджені з переговорною групою Європарламенту, вони перевищують ті обсяги, які ЄП затвердив навесні. У зв’язку з цим для вступу рішення в дію необхідно провести повторне затвердження відповідного закону в Європарламенті та в Раді ЄС.

Детальніше про переговори - в колонці "ЄС готує перегляд безмитних квот: хто виявиться cправжнім другом України".

Європейська правда