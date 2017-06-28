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ЕС подтвердил договоренность о новых торговых преференциях для Украины

Среда, 28 июня 2017, 20:51

Страны-члены Европейского союза официально утвердили договоренность с Европарламентом об объемах новых торговых преференций для украинских производителей.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Совета ЕС.

Решение принято на встрече послов стран-членов в среду 28 июня.

"Эти меры (введение новых преференций) являются жестом политической и экономической поддержки Украины. Несмотря на сложную ситуацию, с которой столкнулась Украина, мы надеемся быстро приступить к выполнению новых норм", - говорится в заявлении Кристиана Кардона, министра экономики Мальты, председательствующей в Совете ЕС до конца июня.

Новые торговые преференции дополнят те, что действуют с 2016 года. В соответствии с решением, должны быть отменены пошлины или установленные беспошлинные квоты на ряд товарных позиций.

Преференции будут введены на трехлетний период. Дополнительные беспошлинные квоты на сельхозпродукцию установлены в следующих объемах:

Натуральный мед - 2500 тонн
Обработанные помидоры - 3000 тонн
Виноградный сок - 500 тонн
Овес - 4000 тонн
Пшеница - 65 000 тонн
Кукуруза - 625 000 тонн
Ячмень - 325 000 тонн

Злаковые крупы и гранулы - 7800 тонн

Кроме того, предусмотрено полное снятие импортных пошлин на несколько промышленных товаров, в частности на удобрения, красители, пигменты и прочие красящие вещества, обувь, медь, алюминий, а также телевизионное и звукозаписывающее оборудование.

Перечень и объемы преференций согласованы с переговорной группой Европарламента, они превышают те объемы, которые ЕП утвердил весной. В связи с этим для вступления решения в силу необходимо провести повторное утверждение соответствующего закона в Европарламенте и в Совете ЕС.

Детальнее о переговорах - в колонке "ЕС готовит пересмотр беспошлинных квот: кто окажется настоящим другом Украины"

Европейская правда

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