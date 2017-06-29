У Берліні ще не знають дату зустрічі "нормандської четвірки"

48 переглядів
Четвер, 29 червня 2017, 03:44

У Берліні поки не можуть назвати дату зустрічі керівників країн-учасниць "нормандського формату".

Про це заявив на брифінгу в середу офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, повідомляє "Укрінформ".

"Про конкретні плани я не можу поки говорити", - сказав дипломат.

За його словами, тільки тоді, " коли ми будемо упевнені, що буде політично доцільним винести на політичний рівень якусь певну тему, певне занепокоєння, наприклад, щодо питання перемир'я, якого так і не дотримуються, ми запропонуємо нашим партнерам зустрітися на рівні міністрів або навіть глав держав та урядів".

Шефер також зазначив, що з питання врегулювання постійно йдуть переговори: в мінській Тристоронній контактній групі, в "нормандському форматі" на різних рівнях.

Теми: Донбас Німеччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Глава МЗС Німеччини закликав продовжити "хлібне перемир'я" 28 червня 2017, 23:45
СЦКК: На Донецькому напрямку можливі серйозні провокації 28 червня 2017, 19:51
Порошенко нагородив медика з СММ ОБСЄ та активіста, які загинули на Донбасі 28 червня 2017, 16:08
powered by lun.ua
Головні новини
Порошенко нагородив орденами нардепів, які голосували за диктаторські закони 16 січня
В ПАРЄ зібрали достатньо підписів за відставку Аграмунта
СЦКК: На Донецькому напрямку можливі серйозні провокації
Підрив авто зі співробітниками СБУ кваліфікували як теракт
Усі новини
На зв'язку

Як фото, зроблене кожні 5 років, допомагає берегти дружбу

Вірусна атака

Вірус "Петя". Як вберегтися від кібер-атаки