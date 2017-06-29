Адвокати розповіли свою версію того, що Янукович просив у Путіна

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Четвер, 29 червня 2017, 13:49

Захист екс-президента Віктора Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна він не просив вводити російські війська на територію України.

Про це в перерві суду в четвер журналістам сказав адвокат Віталій Сердюк.

"Немає такого листа. Копія, яка міститься в матеріалах справи - там йдеться, що Віктор Янукович звертається про захист території України. В цій заяві жодного слова про введення немає", - наголосив він.

На обурення журналістів, що Янукович писав про використання російських військ, Сердюк відповів: "Використати війська, не ввести. Мова йде про використання, а не введення".

Крім того адвокат зазначив, що захист проситиме суд, щоб ГПУ роз'яснила обвинувальний акт "через нестиковки".

"Ми будемо просили роз'яснити цей пустий обвинувальний акт як захисту, так і Віктору Януковичу. Цікаво, як генеральна прокуратура це буде робити", - зазначив він.

Як відомо, у четвер Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.

Прокуратура звинувачує Януковича у пособництві російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

14 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні Адміністрації президента Росії та в Раді Федерації РФ, аби ознайомитися з оригіналами листа Віктора Януковича до Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням використати Збройні сили РФ в Україні та подальших звернень.

17 січня 2017 року Луценко повідомив, що Головна військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська до України.

Роман Кравець, УП

Теми: Путін Янукович війна
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