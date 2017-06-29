Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд дозволив судити Януковича заочно

Четвер, 29 червня 2017, 11:55
Суд дозволив судити Януковича заочно
АПУ

Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.

"Обвинувачений не лише особисто не прибув до суду, але й не скористався можливістю участі в режимі відеоконференції", – зазначив зазначив суддя Владислав Дев'ятко.

"Суд ухвалив здійснювати спецільне судове провадження щодо Віктора Федоровича Януковича. Ухвала оскарженню не підлягає", – наголосив він.

Суддя мотивув своє рішення тим, що Янукович зумисне уникає слідства, та є оголошеним у міждержавний розшук.

У свою чергу, адвокати обурилися, що суд не зважив на їхні доводи. Захисник екс-президента Віталій Сердюк заявив заперечення проти дій суду.

Після цього державне звинувачення почало зачитувати звинувачувальний акт щодо Януковича.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив підозру Вііктору Януковичу у державній зраді й поплічництві Російській Федерації в агресії проти України під час відеодопиту 28 листопада 2016 року.

14 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні Адміністрації президента Росії та в Раді Федерації РФ, аби ознайомитися з оригіналами листа Віктора Януковича до Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням використати Збройні сили РФ в Україні та подальших звернень.

17 січня 2017 року Луценко повідомив, що Головна військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська до України.

20 січня Печерський райсуд дозволив проводити заочне розслідування стосовно Януковича у справі про держзраду Головній військовій прокуратурі.

16 березня Верховна Рада ухвалила законопроект щодо здійснення у розумні строки спеціального досудового розслідування та судового провадження (заочно). 11 квітня президент Петро Порошенко підписав цей закон.

4 травня Оболонський райсуд Києва розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича, а 26 червня провів перше слухання справи по суті.

У березні Луценко заявляв: "З огляду на невелику кількість обсягу доказів – 25 томів та близько 50 свідків – ми зможемо ще цього року, сподіваюся, до Дня Незалежності, отримати судовий вирок (для Януковича)".

Військова прокуратура просить засудити Януковича до довічного ув'язнення.

Захист екс-президента, який утік до Росії у 2014 році, заявляє, що Янукович не може приїхати до України через загрозу його життю, а також вважає розгляд справи процесуально неможливим.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсправа про держзрадусуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: