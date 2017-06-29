Нардепам дозволили не декларувати витрати на поїздки і житло

1444 перегляди
Четвер, 29 червня 2017, 16:12

Національне агентство по запобіганню корупції дозволило депутатам Верховної Ради не декларувати кошти, отримані як компенсація вартості проїзду, оренди житла, а також кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні агентства, передають Українські Новини.

Відповідно до закону "Про статус народного депутата", протягом усього терміну виконання депутатських повноважень депутат щомісяця отримує кошти для компенсації вартості проїзду, оренди житла, а також кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.

Список депутатів, які отримали кошти на оренду житла, щоквартально публікуються в офіційній газеті Ради "Голос України" і щомісяця - на сайті парламенту.

Розмір коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, є фіксованим, тому такі відомості є відомими і не можуть бути прихованими або недостовірними.

У зв'язку з цим з метою декларування вищевказані кошти не вважаються доходом і відповідно їх можна не вказувати в декларації.


Теми: Верховна Рада декларації НАЗК
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Добкін про недоторканність: Я в Україні, не дочекаєтеся 29 червня 2017, 14:52
В АП не кажуть, чим Герега й Атрошенко заслужили нагороди 29 червня 2017, 13:35
Джерело: Добкіна можуть позбавити недоторканності 29 червня 2017, 13:26
powered by lun.ua
Головні новини
Присяжні визнали Дадаєва винним у вбивстві Нємцова
В Кабміні кажуть про другу хакерську атаку
Луценко: У справі Шеремета серйозного прогресу немає
Суд щодо держзради Януковича продовжиться вже в липні
Усі новини
Прем'єра

«За двома зайцями»: як влаштована майбутня прем'єра Національної опери України

Світла пам'ять

Пішов із життя художник Сергій Якутович