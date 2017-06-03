Парубій: Вступ України в НАТО потрібно закріпити законом

153 перегляди
0
Субота, 3 червня 2017, 02:45

Членство України в НАТО потрібно визначити на законодавчому рівні як пріоритет державної зовнішньої політики.

Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій на сторінці в Facebook.

"Після відвідин цього тижня Парламентської Асамблеї НАТО у Тбілісі і за результатами надзвичайно плідного спілкування з нашими союзниками та партнерами з Північно-Атлантичного Альянсу, прийняв рішення, що членство України в НАТО, як пріоритет державної зовнішньої політики, потрібно визначити на законодавчому рівні", - зазначив він.

Парубій додав, що "тому у Верховній Раді України зареєстровано Законопроект 6470, яким ми пропонуємо внести відповідні зміни до Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" і до Закону України "Про основи національної безпеки України".

Парубій зазначив, що НАТО - це єдина сила в світі, яка "здатна зупинити агресивну путінську Росію".

Теми: НАТО Парубій
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Президент Естонії: Країни Балтії не вважають РФ загрозою через НАТО 1 червня 2017, 02:36
НАТО пропонує "Укроборонпрому" участь у своїх тендерах 30 травня 2017, 11:25
Парубій назвав єдину організацію, здатну зупинити Росію 29 травня 2017, 12:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Викрадення бізнесмена: в поліції говорять, що обухівський поліцейський давно у відставці
День в АТО: 15 обстрілів, 1 загиблий і 3 поранених
Суд арештував частки Мартиненка в трьох компаніях
Жебрівський: Бойовики обстріляли Мар'їнку, поранено мирних мешканців
Усі новини
Рейви та фестивалі Києва

Ми знаємо, що ви будете робити цього літа

#moneycanchallenge

Користувачі соцмереж роблять фото з грішми, щоб допомоги дітям