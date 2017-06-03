Путін заявив, що хакери, які втрутилися в вибори в США, могли бути звідки завгодно

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Субота, 3 червня 2017, 03:15

Президент РФ Володимир Путін заявив, що хакери, які втрутилися в вибори в США в 2016 році, могли бути звідки завгодно.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC в п'ятницю.

Путін заявив, що хакери могли перекласти провину, щоб виглядало так, ніби за зломом стоїть Росія.

"Хакери можуть бути де завгодно, вони можуть бути в Росії, в Азії... навіть в Америці, Латинській Америці... Між іншим, вони можуть бути хакерами зі Сполучених Штатів, які дуже вміло і професійно переклали вину на Росію. Чи можете ви уявити щось подібне? У розпал політичної битви? ... Я можу", - зазначив президент РФ.

Як відомо, раніше була оприлюднена спільна доповідь спецслужб США, в якій вони погодилися, що Путін причетний до спроб змінити результат виборів в США.

Після цього обраний президент США Дональд Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак у США.

Також повідомлялося, що хакери зламали пошту штабу тодішнього кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона. WikiLeaks знайшла російський слід у витоку листів штабу Макрона, там дев'ять разів згадується ім'я співробітника компанії РФ.

Теми: Росія хакери Путін
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IP: 70.49.14.---stork03.06.2017 03:59
Путін все ще вважає, що він здатен обдурити весь світ. Забуває, що все таємне з часом стає явним. Особливо там, де спецслужби працюють професійно. Путін бреше всьому світу, а потім дивується, звідки стільки "русофобії"
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