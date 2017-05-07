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WikiLeaks знайшла російський слід у витоку листів штабу Макрона

Неділя, 7 травня 2017, 04:07

У витоку листувань передвиборного штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона дев'ять разів згадується ім'я співробітника російської компанії.

Про це  WikiLeaks повідомила у Twitter.

"#MacronLeaks: ім'я співробітника компанії російського уряду "Еврика" з'являється дев'ять разів в метаданих архіву "xls_cendric.rar", - йдеться у повідомленні.

У метаданих документа фігурує ім'я Рошка Георгій Петрович.

Wikileaks, посилаючись на російські ЗМІ, вказує, що йдеться  про компанію, що отримала сертифікат ФСБ на діяльність із захисту державної таємниці.

Як повідомлялося, хакери викрали і опублікували ввечері в п'ятницю більшу частину електронних листів штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.

Як відомо, другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 7 травня. За пост президента боротимуться кандидат від ультраправих Марін Ле Пен і лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон. Згідно із соцопитуваннями, на виборах переможе Макрон.

Теми: ФранціявибориРосіяхакери
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