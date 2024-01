WikiLeaks знайшла російський слід у витоку листів штабу Макрона

У витоку листувань передвиборного штабу кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона дев'ять разів згадується ім'я співробітника російської компанії.

Про це WikiLeaks повідомила у Twitter.

"#MacronLeaks: ім'я співробітника компанії російського уряду "Еврика" з'являється дев'ять разів в метаданих архіву "xls_cendric.rar", - йдеться у повідомленні.

