П'ятьом фігурантам "справи 2 травня" продовжили арешт на місяць

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Субота, 3 червня 2017, 06:26

Міський суд Чорноморська залишив під вартою п'ятьох ключових фігурантів одеської "справи 2 травня".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, представники "Антимайдану" – громадяни Росії Максим Сакаулов і Євген Мефьодов, колишній капітан одеської міліції Сергій Долженков, Владислав Романюк та Сергій Корчинський, перебуватимуть в слідчому ізоляторі ще 30 днів.

Засідання з перервами тривало останні три доби. Якби рішення не було прийнято в п'ятницю, то підозрювані могли опинитися на волі: 6 червня закінчувався попередній термін утримання під вартою обвинувачених.

Відзначається, що обвинувачених випустили з "клітки" в залі суду і під час судових засідань вони сиділи на лавках позаду адвокатів в оточенні поліцейських, але від наручників їх не звільнили.

Станом на 28 квітня цього року в організації сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей, обвинувачувалися понад 20 "антимайданівців". П’ять фігурантів справи перебувають під вартою. Це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов.

Загалом 2 травня 2014 року під час масових сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 людей було поранено.

Теми: суд
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